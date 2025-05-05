В Одесі комунальники переплатили 1,2 мільйона гривень за акумулятори — що загрожує фігурантам

Акумулятор в Одесі. Фото ілюстративне: bisun

Одеських комунальників підозрюють у закупівлі акумуляторів із переплатою у майже 1,2 мільйона гривень. У разі підтвердження завищення вартості фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Приморський райсуд Одеси надав дозвіл на огляд комунального складу у межах кримінального провадження за фактом присвоєння бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про закупівлю акумуляторів майже на 3 мільйона гривень. За даними слідства, КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" міськради підписав контракт із ТОВ "ЛАЙТ ЕНЕРДЖІ ПЛЮС" на постачання 44 таких приладів на суму 2 991 964 грн. Ціна за одиницю становила 56 666 грн без ПДВ. Однак, за даними офіційного сайту виробника, ринкова вартість аналогічного обладнання становить приблизно 29 925 грн. Таким чином, бюджетна ціна майже вдвічі перевищувала комерційну.

Що загрожує фігурантам

Фактична переплата становила майже 1,2 млн грн. У разі підтвердження факту завищення вартості фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про адвоката, який знімав з обліку в ТЦК. А також про військового, який підступно вкрав телефон.