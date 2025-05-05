В Одессе коммунальщики переплатили 1,2 миллиона гривен за аккумуляторы — что грозит фигурантам

Аккумулятор в Одессе. Фото иллюстративное: bisun

Одесских коммунальщиков подозревают в закупке аккумуляторов с переплатой в почти 1,2 миллиона гривен. В случае подтверждения завышения стоимости фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Приморский райсуд Одессы дал разрешение на осмотр одного из коммунальных складов в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах. Речь идет о закупке аккумуляторов почти на 3 миллиона гривен. По данным следствия, КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" горсовета подписал контракт с ООО "ЛАЙТ ЭНЕРДЖИ ПЛЮС" на поставку 44 таких приборов на сумму 2 991 964 грн. Цена за единицу составляла 56 666 грн без НДС. Однако, по данным официального сайта производителя, рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет примерно 29 925 грн. Таким образом, бюджетная цена почти вдвое превысила коммерческую.

Что грозит фигурантам

Фактическая переплата составила почти 1,2 млн грн. В случае подтверждения факта завышения стоимости фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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