Відповідь одеського Червоного Хреста на ранковий мітинг

Червоний Хрест працює. Фото: Товариство Червоного Хреста

За допомоги Міжнародного Червоного Хреста 13 тисяч сімей отримали відомості про своїх близьких, які вважалися зниклими без вісті. Однак далеко не завжди організації вдається знайти необхідну інформацію.

Про це в інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповіли співробітники Міжнародного Червоного Хреста.

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Пошук полонених

У Міжнародному Червоному Хресті заявили, що надавати відомості сім'ям зниклих безвісті — в першу чергу обов'язок держави, а задача організації — допомагати владі у цьому. Представники МКЧХ додали, що роблять усе можливе аби здобути неохідну інформацію, але цей процес дуже повільний та складний.

"У нас немає таких великих потужностей, аби знайти відомості про всіх безвісті зниклих, але як показує аналіз, наш механізм є дієвим та працює. Це дуже тривалий та складний процес. Крім того, ми нерідко стикаємось із обмеженнями у пошуку інформації, на жаль, не все в наших силах", — каже голова субделегації Червоного Хреста в Одесі Натаніель Ріс.

Натаніель Ріс, голова субделегації. Фото: Новини.LIVE

Представники Червоного Хреста не підтвердили факт того, що Росія блокує інформацію щодо полонених. Однак додали, що повинні зберігати нейтралітет, аби організація й надалі мала змогу отримувати хоч якісь дані зі сторони РФ.

Ранковий мітинг

Нагадаємо, сьогодні вранці до офісу Міжнародного Червоного Хреста в Одесі вийшли десятки родичів військових, які потрапили у російський полон та зникли безвісті. Люди вимагали від працівників цієї установи більш активних дій, аби скоріш повернути героїв додому.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про мітинг під офісом Червоного Хреста. А також про виплати для сімей полонених військових.