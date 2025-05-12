Мітинг родичів зниклих безвісті біля офісу Червоного Хреста в Одесі завершився мовним скандалом

Мітинг і мовний скандал біля Червоного Хреста в Одесі
В Одесі родичі військовополонених та зниклих безвісті воїнів вийшли на мітинг к офісу Міжнародного Червоного Хреста, аби спонукати його співробітників до більш рішучих дій. Але працівники установи не знали української, через що виник мовний скандал.
Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.
Мовний скандал
Сьогодні до офісу Міжнародного Червоного Хреста в Одесі вийшли десятки родичів військових, які потрапили у російський полон та зникли безвісті. Люди вимагають від працівників цієї установи більш активних дій, аби повернути героїв додому. Чоловік Марини — прикордонник, зник безвісті ще у 2024 році. Жінка каже: стукає у всі двері, але поки не змогла здобути ніякої інформації.
"Від них ми тільки чуєм "не знаєм, не можем, це в нас вперше". Тому я приїжджаю на кожну акцію і сьогодні стою за свого чоловіка, адже ми всі чекаємо на його повернення. Стукаємо у кожні двері", — ділиться Марина.
Скандал біля Червоного Хреста
До мітингувальників вийшли представники Міжнародного Червоного Хреста та почали спілкуватися із людьми російською, оскільки української просто не знали. Пояснили це тим, що вони є іноземцями. Це викликало обурення у родичів зниклих безвісті та полонених. Однак у цей час неподалік проходили одеські студенти, які переклали відповіді працівників МКЧХ, та допомогли сторонам знайти порозуміння.
"Це вже четверта акція біля Червоного Хреста. Ми хочемо, щоб вони нарешті почали працювати, щоб задіяли всі можливі ресурси в пошуку наших безвісті зниклих. Дані в Росію не подаються, вони просто перевіряють в Женеві, чи є якість відомості з Росії, але це не є дієво",— каже Вікторія, координаторка акції.
Додамо, зараз в Україні понад 63 тисячі безвісті зниклих осіб. Родичі військових, про яких немає ніяких відомостей, регулярно виходять на мітинги в Одесі, аби міжнародні організації приділили цій проблемі більше уваги.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати сім'ям полонених. А також про акцію родичів військових у Львові.
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