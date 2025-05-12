Митинг родственников пропавших без вести возле офиса Красного Креста в Одессе завершился языковым скандалом

Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе родственники военнопленных и пропавших без вести воинов вышли на митинг к офису Международного Красного креста чтобы побудить его сотрудников к более решительным действиям. Но работники учреждения не знали украинского, из-за чего возник языковой скандал.

Об этом журналисты Новини.LIVE сообщают с места событий.

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Языковой скандал

Сегодня к офису Международного Красного Креста в Одессе вышли десятки родственников военных, попавших в российский плен и пропавших без вести. Люди требуют от работников этого учреждения более активных действий, чтобы вернуть героев домой. Муж Марины — пограничник, пропал без вести еще в 2024 году. Женщина говорит: стучит во все двери, но пока не смогла получить никакой информации.

"От них мы только слышим "не знаем, не можем, это у нас впервые". Поэтому я приезжаю на каждую акцию и здесь сегодня я стою за своего мужа, ведь мы все ждем его возвращения. Стучимся в каждую дверь",— делится Марина.

Марина, жена пропавшего. Фото: Новини.LIVE

Завязали глаза. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Скандал возле Красного Креста

К митингующим вышли представители Международного Красного Креста и начали общаться с людьми на русском, поскольку украинского просто не знали. Объяснили это тем, что они являются иностранцами. Это вызвало возмущение у родственников пропавших без вести и пленных. Однако в это время неподалеку проходили одесские студенты, которые перевели ответы работников МККК и помогли сторонам найти взаимопонимание.

"Это уже четвертая акция у Красного Креста. Мы хотим чтобы они наконец начали работать, чтобы задействовали все возможные ресурсы в поиске наших без вести пропавших. Данные в Россию не подаются, они просто проверяют в Женеве есть ли качество сведения из России, но это не действенно",— говорит Виктория, координатор акции.

Виктория, организатор. Фото: Новини.LIVE

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Женщины с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Добавим, сейчас в Украине более 63 тысяч без вести пропавших лиц. Родственники военных, о которых нет никаких сведений регулярно выходят на митинги в Одессе, чтобы международные организации уделили этой проблеме больше внимания.

Родственники военных. Фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Родственники пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о выплатах семьям пленных. А также об акции родственников военных во Львове.