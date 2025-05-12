Ответ одесского Красного Креста на утренний митинг

Красный Крест работает. Фото: Общество Красного Креста

При помощи Международного Красного Креста 13 тысяч семей получили сведения о своих близких, которые считались пропавшими без вести. Однако далеко не всегда организации удается найти всю необходимую информацию.

Об этом в интервью журналистам Новини.LIVE рассказали сотрудники Международного Красного Креста.

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Поиск пленных

В Международном Красном Кресте заявили, что предоставлять сведения семьям пропавших без вести — в первую очередь обязанность государства, а задача организации — помогать властям в этом. Представители МККК добавили, что делают все возможное, чтобы получить необходимую информацию, но этот процесс очень медленный и сложный.

"У нас нет таких больших мощностей, чтобы найти сведения о всех без вести пропавших, но как показывает анализ, наш механизм является действенным и работает. Это очень длительный и сложный процесс. Кроме того, мы нередко сталкиваемся с ограничениями в поиске информации, к сожалению, не все в наших силах", — говорит глава субделегации Красного Креста в Одессе Натаниэль Рис.

Натаниэль Рис, глава субделегации. Фото: Новини.LIVE

Представители Красного Креста не подтвердили факт того, что Россия блокирует информацию о пленных. Однако добавили, что должны сохранять нейтралитет, чтобы организация и в дальнейшем могла получать хоть какие-то данные со стороны РФ.

Утренний митинг

Напомним, сегодня утром к офису Международного Красного Креста в Одессе вышли десятки родственников военных, попавших в российский плен и пропавших без вести. Люди требовали от работников этого учреждения более активных действий, чтобы скорее вернуть героев домой.

Напомним, еще недавно мы писали о митинге под офисом Красного Креста. А также о выплатах для семей пленных военных.