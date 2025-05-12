Где и как завтра можно стать донором крови в Одессе - бойцы ВСУ нуждаются в помощи

Сдача крови. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в медучреждениях города есть большая и срочная потребность в донорах крови. В настоящее время крайне необходима помощь людей с 1-й положительной группой.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Как сдать кровь

Помочь можно завтра с 09:00 утра. Стать донором могут только граждане Украины в возрасте от 18 лет. Сообщить о своем желании сдать кровь можно по ссылке. После регистрации вам позвонят и подтвердят, что надо приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о потребности в крови. Также на канале вы узнаете о преимуществах и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Как подготовиться к сдаче крови

Если вы планируете стать донором крови, вам нужно подготовиться к процедуре следующим образом:

Перед тем как сдать кровь, вам нужно проверить, соответствуете ли требованиям для донорства. Обычно донором может быть человек в возрасте от 18 до 65 лет с массой тела более 50 кг.

До процедуры донорства важно увеличить уровень железа в организме, поскольку это поможет быстро восстановить кровь. Пища, богатая железом, такая как красное мясо, рыба, яйца и зеленые овощи, может быть полезной.

Важно отдохнуть перед тем, как отдать кровь. Применяйте здоровый ум и избегаете физической активности перед процедурой.

Перед процедурой донора пригласят заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий вашу личность. Поэтому возьмите с собой паспорт.

После процедуры донорства важно следить за своим здоровьем и избегать тяжелой физической активности. Не забывайте пить достаточное количество жидкостей и есть здоровую пищу.

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить себе и тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, недавно мы писали о работе Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также о новом цифровом рентгене.