На Одещині чоловіки торгували осколковими гранатами

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Двоє чоловіків продавали мешканцям Одещини осколкові гранати. Однак на цьому їх викрили правоохоронці, фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, чоловіки 50 та 53 років з Одеси та Ізмаїльського району підшували покупців гранат. Правоохоронці задокументували, як молодший за віком фігурант за 2000 гривень продав в обласному центрі два корпуси ручних осколкових гранат РГД-5. А старший реалізував один корпус ручної Ф-1 із запалом до неї за 3000 гривень. Крім цього, вдома в мешканця обласного центра під час обшуку поліцейські виявили 371 набій калібру 5,45 мм до бойової нарізної вогнепальної зброї. Небезпечні предмети та гроші, отримані за оборудки, вилучили в якості речових доказів.

Ввилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, (носіння, придбання, зберігання та збут бойових припасів і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Їм загрожує позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який допомагав ухилянтам отримувати бронь за гроші. А також про жінку, яка за хабарі допомагала з правами.