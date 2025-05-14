В Одесской области мужчина сжег авто ВАЗ своего брата из-за обиды

Полицейская ведет протокол. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Беляевке Одесской области полицейские во время патрулирования заметили горящий во дворе одного из домов автомобиль "ВАЗ". Пожар быстро ликвидировали, а поджигателя нашли менее чем за час — им оказался брат владельца машины.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, машину 53-летнего потерпевшего поджег его 51-летний брат. Причиной стали давние обиды и конфликт между мужчинами. Подозреваемый пришел домой к родственнику, когда тот спал, облил "ВАЗ" легковоспламеняющейся жидкостью, которую принес с собой, поджег и скрылся. Полицейские разыскали и задержали правонарушителя по адресу его проживания. С места преступления и у фигуранта следователи изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Сожженное авто. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который торговал гранатами. А также об одессите, который бронировал от мобилизации за 3,5 тысяч долларов.