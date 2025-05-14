Появились подробности удара баллистикой по Одессе вчера, 13 мая - спикер ВМС Плетенчук

Баллистическая ракета. Фото иллюстративное: Укринформ

Вчера вечером Россия нанесла удар баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Одесской области. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Подробности атаки

Вчера, 13 мая, около 19:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о скоростных целях, которые направляются к нашему региону. А уже через 6 минут одесситы услышали мощный взрыв — баллистическая ракета попала по портовой инфраструктуре региона. Как сообщили в Военно-морских силах Украины, обошлось без жертв.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне боятся выводить свой флот в Черное море из-за угрозы от ВСУ. А также о том, что возвращение Крыма возможно только с применением как военных, так и дипломатических методов воздействия.