Україна поверне собі Крим військовим шляхом, але потім, коли ЗСУ будуть готові - Наріман Джелял з Меджлісу

Росіяни в Криму. Фото ілюстративне: novynarnia

Повернення Криму можливе лише завдяки комплексу заходів — військових, дипломатичних, політичних та економічних. Однак звільнення півострову можливе лише за умови, якщо в України буде сильна армія.

Про це розповів перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял в інтерв'ю Українському радіо.

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Звільнення Криму

На даний час повернення Криму лише збройним шляхом є малоймовірним, однак з часом ця ситуація кардинально зміниться, вважає Наріман Джелял. Крім того, військовий фактор залишається важливим, оскільки саме він впливає на позицію України на переговорах.

"Наші війська обов'язково першими будуть заходити до Криму. Знаючи характер російського режиму, ми маємо розуміти, що без військової підтримки та сильної армії нам мало що вдасться", — каже перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Наріман Джелял також додав, що будь-яка поступка з боку США зараз сприймається Кремлем як слабина та використовується проти України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що дітей у Криму агітують до вступу у воєнізовані організації. А також про те, чому РФ очікує удару по мосту.