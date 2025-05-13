ЗСУ мають намір знищити ППО в Криму аби демілітаризувати та захопити півострів - Братчук

ППО в Криму. Фото: Укрінформ

Знищення російської протиповітряної оборони в Криму — пріоритет Сил оборони України. Саме це дозволить ЗСУ провести демілітаризацію півострова з метою подальшого його звільнення.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю OBOZ.UA.

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ППО в Криму

За даними Української добровольчої армії, Росія концентрує ППО в стратегічно важливих регіонах — Криму, Москві та Санкт-Петербурзі. А втрата окупованого півострова, фактично означатиме завершення війни перемогою України.

"Крим насичено озброєнням, мілітарними ресурсами. Для ворога це важливо. На заміну пошкодженим засобам ППО у Криму, Санкт-Петербурзі та Москві зтягують системи, які були вглибині території Росії. Зокрема й у Сибіру", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук додав що знищення російської ППО в Криму відкриває небо для майбутніх ударів по інших військових цілях. І цей процес триватиме до повної демілітаризації півострова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штурми Херсонських островів. А також про те, яким чином був зірваний наступ на південь.