ЗСУ мають намір знищити ППО в Криму аби демілітаризувати та захопити півострів - Братчук

ЗСУ мають знищити ППО в Криму аби звільнити півострів
Знищення російської протиповітряної оборони в Криму — пріоритет Сил оборони України. Саме це дозволить ЗСУ провести демілітаризацію півострова з метою подальшого його звільнення.
Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю OBOZ.UA.
ППО в Криму
За даними Української добровольчої армії, Росія концентрує ППО в стратегічно важливих регіонах — Криму, Москві та Санкт-Петербурзі. А втрата окупованого півострова, фактично означатиме завершення війни перемогою України.
"Крим насичено озброєнням, мілітарними ресурсами. Для ворога це важливо. На заміну пошкодженим засобам ППО у Криму, Санкт-Петербурзі та Москві зтягують системи, які були вглибині території Росії. Зокрема й у Сибіру", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Сергій Братчук додав що знищення російської ППО в Криму відкриває небо для майбутніх ударів по інших військових цілях. І цей процес триватиме до повної демілітаризації півострова.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про штурми Херсонських островів. А також про те, яким чином був зірваний наступ на південь.
Читайте Новини.LIVE!