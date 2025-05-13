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ВСУ должны уничтожить ПВО в Крыму чтобы освободить полуостров

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Дата публикации 13 мая 2025 15:00
ВСУ намерены уничтожить ПВО в Крыму чтобы демилитаризовать и захватить полуостров - Братчук
ПВО в Крыму. Фото: Укринформ

Уничтожение российской противовоздушной обороны в Крыму — приоритет Сил обороны Украины. Именно это позволит ВСУ провести демилитаризацию полуострова с целью дальнейшего его освобождения.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью OBOZ.UA.

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ПВО в Крыму

По данным Украинской добровольческой армии, Россия концентрирует ПВО в стратегически важных регионах — Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. А потеря оккупированного полуострова, фактически будет означать завершение войны победой Украины.

"Крым насыщен вооружением, милитарными ресурсами. Для врага это важно. На замену поврежденным средствам ПВО в Крыму, Санкт-Петербурге и Москве стягивают системы, которые были в глубине территории России. В частности, в Сибири", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук добавил, что уничтожение российской ПВО в Крыму открывает небо для ударов по другим военным целям. И этот процесс будет продолжаться до полной демилитаризации полуострова.

Напомним, недавно мы писали о штурмах Херсонских островов. А также о том, каким образом было сорвано наступление на юг.

Одесса Крым Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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