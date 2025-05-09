Війська РФ активізувалися на Придніпровському напрямку: за добу було п’ять спроб висадки десанту в острівній зоні — ЗСУ, ОК Південь

Військові у човні. Фото: 36 ОБРМП

Ворог активізувався на Придніпровському напрямку: за добу було п’ять спроб висадки в острівній зоні. Однак для повномастабного наступу у росіян не вистачає ресурсів.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Спроби висадки

В ОК "Південь" зазначили, що російські війська не припиняють спроб закріпитися в острівній зоні на півдні, зокрема біля Кізомиса, та покращити свої позиції біля Антонівських мостів. Лише за минулу добу зафіксовано п’ять спроб висадки піхотних груп на островах.

"Ворог продовжує і обстріли, і удари FPV-дронами, і за минулу добу він навіть збільшив кількість штурмових дій та розвідувально-пошукових операції. Також він намагався висадитися на острови, щоб контролювати наші водні артерії", — каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Також Владислав Волошин додав, що для висадки масштабного десанту наразі у ворога не вистачає сил, однак розвідувально-пошукові дії не зупиняються жодного дня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що наступ РФ на південь був зірваний. А також про мінування Чорного моря.