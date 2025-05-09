Войска РФ активизировались на Приднепровском направлении: за сутки было пять попыток высадки десанта в островной зоне - ВСУ, ОК Юг

Военные на лодке. Фото: 36 ОБРМП

Враг активизировался на Приднепровском направлении: за сутки было пять попыток высадки в островной зоне. Однако для полномаштабного наступления у россиян не хватает ресурсов.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Попытки высадки

В ОК "Юг" отметили, что российские войска не прекращают попыток закрепиться в островной зоне на юге, в частности у Кизомыса и улучшить свои позиции у Антоновских мостов. Только за минувшие сутки зафиксировано пять попыток высадки пехотных групп на островах.

"Враг продолжает и обстрелы и удары FPV-дронами, и за минувшие сутки он даже увеличил количество штурмовых действий и разведывательно-поисковых операций. Также он пытался высадиться на острова, чтобы контролировать наши водные артерии",— говорит спикер ОК "Юг" Владислав Волошин.

Также Владислав Волошин добавил, что для высадки масштабного десанта пока у врага не хватает сил, однако разведывательно-поисковые действия не останавливаются ни на один день.

Напомним, недавно мы писали о том, что наступление РФ на юг было сорвано. А также о минировании Черного моря.