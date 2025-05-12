Росіяни зазнають величезних втрат від ЗСУ при штурмі дніпровських островів

Солдат у воді. Фото ілюстративне: Associated Press

Через некомпетентність командирів окупанти постійно зазнають втрат на Херсонському напрямку. Однак, незважаючи на це, керівництво РФ будь-якою ціною намагається закріпитися на дніпровських островах під ударами ЗСУ.

Про це повдіомляють агенти руху АТЕШ у соцмережі.

Реклама

Читайте також:

Штурми островів

Агенти АТЕШ з 24-го мотострілецького полку повідомили про катастрофічні втрати особового складу у підрозділі. За даними партизан, некомпетентне командування постійно вимагає зайняти позиції на островах, ігноруючи реальну обстановку на фронті. Тільки за останні два тижні шість військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. А сили наступаючих постійно страждають від ударів українських FPV-дронів.

"Блискуча робота українських FPV-дронів та ефективні засоби радіоелектронної боротьби перетворюють спроби зміцнитися на островах на загибельні авантюри. Такі дії командирів спонукають військових шукати альтернативні шляхи виживання", — йдеться у повідомленні АТЕШ.

В АТЕШ додають, що керівництво РФ не в змозі забезпечити навіть організовану евакуацію поранених.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ворог активізувався на Придніпровському напрямку. А також про те, як був зірваний наступ на південь.