Прикордонники Одещини та Миколаєвщини знищили 5 російських дронів-камікадзе

Дрон у небі. Фото: Західне ОТО НГУ

На Півдні України під час нічної атаки прикордонники успішно знищили п’ять ворожих "Шахедів". Зробити це вдалося завдяки злагодженій роботі мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Вночі ворог знову здійснив чергову повітряну атаку на Миколаївську та Одеську області. Щоб не допустити попадання по житлових будинках та інфраструктурі за справу взялися захисники неба. Так, тільки мобільним групам прикордонного загону прицільним вогнем по БПЛА типу Shahed-136/131 вдалося знищити 5 повітряних цілей.

"На Миколаївщині та Одещині, під час чергової повітряної атаки РФ, прикордонники знову продемонстрували високу бойову майстерність",— йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одещини. А також про те, як військові врятували вовка.