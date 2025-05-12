Последствия дроновой атаки России в Одесской области 12 мая - есть пострадавший, загорелись пожары

Пысля атаки. Фото: ДСНС Одещини

В результате дроновой атаки в Одесской области в Белгород-Днестровском пострадал один человек. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

В результате дроновой атаки в одном из поврежденных частных домов в Белгород-Днестровском пострадал мужчина. Сейчас он госпитализирован, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Разбитое окно. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание одного из жилых домов, которое сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали. Также обстрелом была повреждена пожарная часть: выбито остекление окон, разрушен потолок. К счастью, спасатели не пострадали.

"Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области",— говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Разрушения после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

После удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Сотрудник ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о первых сведениях о ночной атаке. А также о взрывах в Одесской области.