В Тарутинскую степь в Одесской области запустят беременных ланей

Маленькая лань. Фото иллюстративное: wirestock

В Тарутинскую степь в Одесской области планируют запустить десятки беременных ланей. Экологи собираются исследовать пути миграции этих животных с помощью трекеров.

Об этом сообщают журналисты издания "Пивдень сегодня".

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Исследование миграции

Ланей в Тарутинскую степь в Одесской области выпускают впервые. Ранее в рамках этого же проекта по 20 этих животных поселили в дельте Дуная. Обычно на четырех особей цепляют трекеры, но сигнал от них поступает нерегулярно. Однако отследить их передвижение ученым он позволяет.

"Лани уже где-то год находятся в этом вольере и очень привыкли друг к другу. Сейчас мы должны все же прицепить трекер еще на одну самку. Как только у нас это получится, мы вместе с ней выпустим еще десяток животных. Там уже будут и самцы, и самки. И тогда мы уже будем смотреть, как они себя будут вести, где создадут колонию, куда пойдут. Будет интересно",— говорит эколог и реализатор проекта Алексей Пудовкин.

Какие сложности

Реализация проекта связана с рядом проблем. Во-первых, времени, чтобы пристроить на тела животных приборы для дальнейшего отслеживания, у специалистов мало. Чтобы не рисковать жизнью будущих малышей, это надо сделать максимум до 25 апреля. Пока прицепить трекер удалось только на одну самку, но как только ее выпустили за пределы вольера, он отключился. Почему так произошло, никто не знает. Теперь лань ходит вокруг территории, ожидая своих сородичей.

Напомним, недавно мы писали о вспышке чумы собак в Одесской области. А также о том, почему может быть опасно выгуливать домашних животных.