У Тарутинський степ на Одещині запустять вагітних ланей

Маленька лань. Фото ілюстративне: wirestock

У Тарутинський степ на Одещині планують запустити десятки вагітних ланей. Екологи збираються досліджувати шляхи міграції цих тварин за допомогою трекерів.

Про це повідомляють журналісти видання "Південь сьогодні".

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Дослідження міграції

Ланей в Тарутинський степ на Одещині випускають вперше. Раніше в рамках цього ж проєкту по 20 цих тварин поселили в дельті Дунаю. Зазвичай чотири з ссавців мають трекери, але сигнал від них надходить нерегулярно. Проте відстежити їхнє пересування вченим він дозволяє.

"Лані вже десь рік перебувають у цьому вольєрі і дуже звикли одна до одної. Зараз ми маємо все ж причепити трекер ще на одну самку. Як тільки в нас це вийде, ми разом з нею випустимо ще десяток тварин. Там вже будуть і самці, і самки. І тоді ми вже будемо дивитися, як вони себе поводитимуть, де створять колонію, куди підуть. Буде цікаво", — каже еколог та реалізатор проєкту Олексій Пудовкін.

Які складнощі

Реалізація проєкту пов'язана із низкою проблем. По-перше, часу, аби прилаштувати на тіла тварин прилади для подальшого відстеження, у фахівців обмаль. Щоб не ризикувати життям майбутніх малюків, це треба зробити максимум до 25 квітня. Поки що причепити трекер вдалося лише на одну самку, але як тільки її випустили за межі вольєру, він відключився. Чому так сталося, ніхто не знає. Тепер лань ходить навколо території, очікуючи своїх родичів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спалах чуми собак на Одещині. А також про те, чому може бути небезпечно вигулювати домашніх тварин.