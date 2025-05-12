Утром 12 мая враг атаковал Белгород-Днестровский в Одесской области.

Последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Ночью 12 мая враг атаковал Белгород-Днестровский в Одесской области. В результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры города.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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Последствия атаки

В результате утренней атаки в Белгород-Днестровском был поврежден ряд частных жилых домов. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского удара спасателями и коммунальными службами. Информация о пострадавших пока уточняется.

"Сейчас создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета", — говорится в сообщении Белгород-Днестровского городского совета.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Напомним, еще недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавались взрывы. А также о солдате, который напал на прохожего.