Утром 12 мая враг атаковал Белгород-Днестровский в Одесской области.

Ночная атака на Одесчину — стали известны первые подробности
Ночью 12 мая враг атаковал Белгород-Днестровский в Одесской области. В результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры города.
Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.
Последствия атаки
В результате утренней атаки в Белгород-Днестровском был поврежден ряд частных жилых домов. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского удара спасателями и коммунальными службами. Информация о пострадавших пока уточняется.
"Сейчас создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета", — говорится в сообщении Белгород-Днестровского городского совета.
Напомним, еще недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавались взрывы. А также о солдате, который напал на прохожего.
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