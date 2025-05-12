Вранці 12 травня ворог атакував Білгород-Дністровський на Одещині.

Наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Вночі 12 травня ворог атакував Білгород-Дністровський на Одещині. Внаслідок російського удару по місту було пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури міста.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

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Наслідки атаки

В результаті ранкової атаки у Білгород-Дністровському було пошкоджено низку приватних житлових будинків. Зараз триває ліквідація наслідків ворожого удару рятувальниками та комунальними службами. Інформація щодо постраждалих поки уточнюється.

"Наразі створено оперативний штаб реагування, який розміщується на першому поверсі будівлі міської ради",— йдеться у повідомленні Білгород-Дністровської міської ради.

Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині лунали вибухи. А також про солдата, який напав на перехожого.