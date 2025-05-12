Наслідки дронової атаки Росії на Одещину 12 травня - є постраждалий, зайнялися пожежі

Після атаки. Фото: ДСНС Одещини

В результаті дронової атаки на Одещину у Білгород-Дністровському постраждала одна людина. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

В результаті дронової атаки в одному з пошкоджених приватних будинків у Білгород-Дністровському постраждав чоловік. Наразі його госпіталізовано, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Одещини

Розбите вікно. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, внаслідок атаки сталось загоряння одного з житлових будинків, яке співробітники ДСНС оперативно ліквідували. Також обстрілом була пошкоджена пожежна частина: вибито скління вікон, зруйнована стеля. На щастя, рятувальники не постраждали.

"Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Руйнування після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Після удару. Фото: ДСНС Одещини

Співробітник ДСНС. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перші відомості про нічну атаку. А також про вибухи на Одещині.