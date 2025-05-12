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Обстріл Одещини — з'явилися перші фото з місця влучення

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Дата публікації: 12 травня 2025 10:18
Наслідки дронової атаки Росії на Одещину 12 травня - є постраждалий, зайнялися пожежі
Після атаки. Фото: ДСНС Одещини

В результаті дронової атаки на Одещину у Білгород-Дністровському постраждала одна людина. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

В результаті дронової атаки в одному з пошкоджених приватних будинків у Білгород-Дністровському постраждав чоловік. Наразі його госпіталізовано, медики надають йому всю необхідну допомогу. 

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Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Одещини
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Пошкоджений будинок.  Фото: ДСНС Одещини
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Розбите вікно. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, внаслідок атаки сталось загоряння одного з житлових будинків, яке співробітники ДСНС оперативно ліквідували. Також обстрілом була пошкоджена пожежна частина: вибито скління вікон, зруйнована стеля. На щастя, рятувальники не постраждали. 

"Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Руйнування після атаки.  Фото: ДСНС Одещини
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Після удару.  Фото: ДСНС Одещини
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Співробітник ДСНС.  Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перші відомості про нічну атаку. А також про вибухи на Одещині.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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