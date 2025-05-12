Пограничники Одесской и Николаевской областей уничтожили 5 российских дронов-камикадзе

Дрон в небе. Фото: Западное ОТО НГУ

На Юге Украины во время ночной атаки пограничники успешно уничтожили пять вражеских "Шахедов". Сделать это удалось благодаря слаженной работе мобильных огневых групп.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности боя

Ночью враг снова совершил очередную воздушную атаку на Николаевскую и Одесскую области. Чтобы не допустить попадания по жилым домам и инфраструктуре за дело взялись защитники неба. Так, только мобильным группам пограничного отряда прицельным огнем по БПЛА типа Shahed-136/131 удалось уничтожить 5 воздушных целей.

"На Николаевщине и Одесчине, во время очередной воздушной атаки РФ, пограничники вновь продемонстрировали высокое боевое мастерство",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одесской области. А также о том, как военные спасли волка.