Одесские военные из 122 ТрО ВСУ спасли дикого волка

Волк выздоровел. Фото: 122 бригада ТрО

Одесские военные из 122 бригады теробороны спасли больного волка и дали ему временный приют. Благодаря заботе служащих животное выздоровело и вернулось в дикую природу.

Об этом сообщает пресс-служба 122-й бригады.

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Как спасали волка

К позициям саперов 122 бригады территориальной обороны ВСУ пришел истощенный и больной белый волк. Однако хищное животное не проявляло никакой агрессии, поэтому военные сразу предоставили ему убежище и ветеринарную помощь. В течение определенного времени хищник жил вместе с бойцами, а когда выздоровел и набрался сил, снова вернулся в лес.

"А потом волк ушел. Потому что свобода — высшая ценность. И мы это понимаем как никто другой",— говорится в сообщении бойцов.

Добрый волк. Фото: 122 бригада ТрО

Волк с саперами. Фото: 122 бригада ТрО

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе жестоко побили собаку и привязали ее к дереву за шкуру. А также о ситуации с бешенством в регионе.