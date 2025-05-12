Одеські військові з 122 ТрО ЗСУ врятували дикого вовка

Вовк одужав. Фото: 122 бригада ТрО

Одеські військові з 122 бригади тероборони врятували хворого вовка та дали йому тимчасовий прихисток. Завдяки заботі службовців тварина одужала та повернулася до дикої природи.

Про це повідомляє прес-служба 122-ї бригади.

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Як рятували вовка

До позицій саперів 122 бригади територіальної оборони ЗСУ прийшов виснажений та хворий білий вовк. Однак хижа тварина не проявляла агресії, тому військові одразу надали їй прихисток та ветеринарну допомогу. Протягом певного часу хижак жив разом із бійцями, а коли одужав та набрався сил, знову повернувся у ліс.

"А потім вовк пішов. Бо свобода — найвища цінність. І ми це розуміємо як ніхто інший", — йдеться у повдіомленні бійців.

Добрий вовк. Фото: 122 бригада ТрО

Вовк із саперами. Фото: 122 бригада ТрО

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі жорстоко відгамселили собаку та прив'язали її до дерева за шкуру. А також про ситуацію зі сказом в регіоні.