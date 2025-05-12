Россияне несут огромные потери от ВСУ при штурме днепровских островов

Солдат в воде. Фото иллюстративное: Associated Press

Из-за некомпетентности командиров оккупанты постоянно несут потери на Херсонском направлении. Однако, несмотря на это, руководство РФ любой ценой пытается закрепиться на днепровских островах под ударами ВСУ.

Об этом сообщают агенты движения АТЕШ в соцсети.

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Агенты АТЕШ из 24-го мотострелкового полка сообщили о катастрофических потерях личного состава в подразделении. По данным партизан, некомпетентное командование постоянно требует занять позиции на островах, игнорируя реальную обстановку на фронте. Только за последние две недели шесть военнослужащих считаются пропавшими без вести. А силы наступающих постоянно страдают от ударов украинских FPV-дронов.

"Блестящая работа украинских FPV-дронов и эффективные средства радиоэлектронной борьбы превращают попытки укрепиться на островах в гибельные авантюры. Такие действия командиров побуждают военных искать альтернативные пути выживания",— говорится в сообщении АТЕШ.

В АТЕШ добавляют, что руководство РФ не в состоянии обеспечить даже организованную эвакуацию раненых.

Напомним, недавно мы писали о том, что враг активизировался на Приднепровском направлении. А также о том, как было сорвано наступление на юг.