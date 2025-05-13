Украина вернет себе Крым военным путем, но потом, когда ВСУ будут готовы - Нариман Джелял из Меджлиса

Россияне в Крыму. Фото иллюстративное: novynarnia

Возвращение Крыма возможно только благодаря комплексу мер — военных, дипломатических, политических и экономических. Однако освобождение полуострова возможно лишь при условии, если у Украины будет сильная армия.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял в интервью Украинскому радио.

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В настоящее время возвращение Крыма только вооруженным путем маловероятно, однако со временем эта ситуация кардинально изменится, считает Нариман Джелял. Кроме того, военный фактор остается важным, поскольку именно он влияет на позицию Украины на переговорах.

"Наши войска обязательно первыми будут заходить в Крым. Зная характер российского режима, мы должны понимать, что без военной поддержки и сильной армии нам мало что удастся", — говорит первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Нариман Джелял также добавил, что любая уступка со стороны США сейчас воспринимается Кремлем как слабость и используется против Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, что детей в Крыму агитируют к вступлению в военизированные организации. А также о том, почему РФ ожидает удара по мосту.