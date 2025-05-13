Росія агітує дітей уходити з 9 класу та вступати в Юнармію - Барієв

Діти в Юнармії. Фото: facebook.com/prok.arkrym

Росія примушує молодь у Криму закінчувати школу після 9 класу, аби збільшити "людський матеріал" на війні. Зокрема підлітків агітують до вступу в "Юнармію" та інших воєнізованих організацій.

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у коментарі Новини.LIVE.

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Ескендер Барієв зазначив, що РФ відкриває кадетські класи та організації "Юнармія" в кримськотатарських школах. Крім того, росіяни героїзують людей, які служили в радянському НКВС та підживлюють ненависть до всього українського.

"Вони сьогодні намаються продемонструмавати, що Україна — це зло. Діти, які народилися в Україні, але не встигли пожити в Україні — починають це сприймати. Їм потрібен чоловічий матеріал, який можна використовувати для досягнення своїх цілей", — каже голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Ескендер Барієв додав, що пропаганда РФ проводить паралелі між учасниками так званої "спеціальної військової операції", та героями Другої світової війни, які боролися з нацизмом.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, чому росіяни біжать із Криму. А також про те, що РФ очікує удару по мосту через Керченську затоку.