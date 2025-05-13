Россия агитирует детей уходить из 9 класса и вступать в Юнармию - Бариев

Дети в Юнармии. Фото: facebook.com/prok.arkrym

Россия заставляет молодежь в Крыму заканчивать школу после 9 класса, чтобы увеличить "человеческий материал" на войне. В частности подростков агитируют к вступлению в "Юнармию" и другие военизированные организации.

Об этом сообщил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев в комментарии Новини.LIVE.

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Агитация детей

Эскендер Бариев отметил, что РФ открывает кадетские классы и организации "Юнармия" в крымскотатарских школах. Кроме того, россияне героизируют людей, которые служили в советском НКВД и подпитывают ненависть ко всему украинскому.

"Они сегодня пытаются продемонстрировать, что Украина — это зло. Дети, которые родились в Украине, но не успели пожить в Украине — начинают это воспринимать. Им нужен мужской материал, который можно использовать для достижения своих целей",— говорит председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Эскендер Бариев добавил, что пропаганда РФ проводит параллели между участниками так называемой "специальной военной операции", и героями Второй мировой войны, которые боролись с нацизмом.

Напомним, еще недавно мы писали о том, почему россияне бегут из Крыма. А также о том, что РФ ожидает удара по мосту через Керченский залив.