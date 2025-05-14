Російський корабель. Фото ілюстративне: 24 Канал

ЗСУ становлять все більшу загрозу для військових кораблів РФ. Через це Росія вже майже тиждень не виводить свій флот у Чорне та Азовське моря та приховує його у Новоросійську.

Про це розповів ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко в ефірі марафону "Єдині Новини".

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Флот під загрозою

У Севастополі Росія залишила лише старі кораблі, а більше потужні та нові ховають у Новосибірску. Але й там вони не є у безпеці. У бухті судна майже не стоять — РФ намагається постійно тримати їх у русі, для того щоб ЗСУ не змогли завдати удар високоточними ракетами.

"Коли вони виходять в море, неможливо використовувати такі ракети, як Storm Shadow або SCALP, тому що вони стріляють по нерухомих координатах. А ракети "Гарпун" та "Нептун", які в нас є в протикорабельному варіанті, вони туди не достають. А на якісь наводні платформи ми їх ще не поставили",— каже ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

Андрій Риженко додав, що завдання з висадки десанту російський флот зараз взагалі не здатен виконувати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, за яких умов можливе повернення Криму. А також про те, що росіяни агітують дітей йти на війну.