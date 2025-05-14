В Севастополе Россия оставила только старые корабли, а более мощные и новые хоронят в Новосибирске

Российский корабль. Фото иллюстративное: 24 Канал

ВСУ представляют все большую угрозу для военных кораблей РФ. Поэтому Россия уже почти неделю не выводит свой флот в Черное и Азовское моря и скрывает его в Новороссийске.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко в эфире марафона "Єдині новини".

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Флот под угрозой

В Севастополе Россия оставила только старые корабли, а более мощные и новые прячут в Новосибирске. Но и там они не в безопасности. В бухте суда почти не стоят — РФ пытается постоянно держать их в движении, для того чтобы ВСУ не смогли нанести удар высокоточными ракетами.

"Когда они выходят в море невозможно использовать такие ракеты как Storm Shadow или SCALP, потому что они стреляют по неподвижным координатам. А ракеты Гарпун и Нептун, которые у нас есть, в противокорабельном варианте они туда не достают. А на качественные наводные платформы мы их еще не поставили",— говорит экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко

Андрей Рыженко добавил, что задачи по высадке десанта российский флот сейчас вообще не способен выполнять.

Напомним, недавно мы писали о том, при каких условиях возможно возвращение Крыма. А также о том, что россияне агитируют детей идти на войну.