Відключення води в Одесі - які адреси бюветів

Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів по районах
Сьогодні, 14 травня, для сотень одеситів тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через проведення робіт сьогодні в Одесі водопостачання не буде до вечора за наступними адресами:
Сотні жителів Одеси сьогодні залишилися без води:
До 14:30 водопостачання буде відсутнє:
- Хаджибейська дорога та провулки — частково.
До 15:00 без води будуть жителі:
- вул. Героїв оборони Одеси — 36, 46.
До 16:00 води не буде:
- вул. Бугаївська — усі будинки;
- вул. Дальницька — усі будинки;
- пров. 5-й травневий — усі будинки;
- вул. Будівельна — усі будинки;
- пров. Будівельний — усі будинки;
- вул. Колонічна — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.
Читайте Новини.LIVE!