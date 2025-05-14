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Головна Одеса Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів по районах

Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів по районах

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:15
Відключення води в Одесі - які адреси бюветів
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 травня, для сотень одеситів тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і  ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. 

Про це  повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення робіт сьогодні в Одесі водопостачання не буде до вечора за наступними адресами:

Сотні жителів Одеси сьогодні залишилися без води: 

До 14:30 водопостачання буде відсутнє: 

  • Хаджибейська дорога та провулки — частково.

До 15:00 без води будуть жителі:

  • вул. Героїв оборони Одеси — 36, 46.

До 16:00 води не буде: 

  • вул. Бугаївська — усі будинки; 
  • вул. Дальницька — усі будинки; 
  • пров. 5-й травневий — усі будинки;
  • вул. Будівельна — усі будинки; 
  • пров. Будівельний — усі будинки;
  • вул. Колонічна — усі будинки.
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Інфокс попереджає. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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