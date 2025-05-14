Відключення води в Одесі - які адреси бюветів

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 травня, для сотень одеситів тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення робіт сьогодні в Одесі водопостачання не буде до вечора за наступними адресами:

Сотні жителів Одеси сьогодні залишилися без води:

До 14:30 водопостачання буде відсутнє:

Хаджибейська дорога та провулки — частково.

До 15:00 без води будуть жителі:

вул. Героїв оборони Одеси — 36, 46.

До 16:00 води не буде:

вул. Бугаївська — усі будинки;

вул. Дальницька — усі будинки;

пров. 5-й травневий — усі будинки;

вул. Будівельна — усі будинки;

пров. Будівельний — усі будинки;

вул. Колонічна — усі будинки.

Інфокс попереджає. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.