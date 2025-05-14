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Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов по районам

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Дата публикации 14 мая 2025 12:15
Отключение воды в Одессе - какие адреса бюветов
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 мая, у для сотен одесситов временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения работ сегодня в Одессе водоснабжения не будет до вечера по следующим адресам:

Сотни жителей Одессы сегодня остались без воды:

До 14:30 водоснабжение будет отсутствовать:

  • Хаджибейская дорога и переулки, — частично.

До 15:00 без воды будут жители:

  • ул. Героев обороны Одессы - 36, 46.

До 16:00 воды не будет:

  • ул. Бугаевская — все дома;
  • ул. Дальницкая — все дома;
  • переулок 5-й майский — все дома;
  • ул. Строительная — все дома;
  • переулок Строительный — все дома;
  • ул. Колоническая — все дома.
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Инфокс предупреждает. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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