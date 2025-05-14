Отключение воды в Одессе - какие адреса бюветов

Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов по районам
Сегодня, 14 мая, у для сотен одесситов временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения работ сегодня в Одессе водоснабжения не будет до вечера по следующим адресам:
Сотни жителей Одессы сегодня остались без воды:
До 14:30 водоснабжение будет отсутствовать:
- Хаджибейская дорога и переулки, — частично.
До 15:00 без воды будут жители:
- ул. Героев обороны Одессы - 36, 46.
До 16:00 воды не будет:
- ул. Бугаевская — все дома;
- ул. Дальницкая — все дома;
- переулок 5-й майский — все дома;
- ул. Строительная — все дома;
- переулок Строительный — все дома;
- ул. Колоническая — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.
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