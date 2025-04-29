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Тарифи на воду — що зміниться для одеситів з 1 травня

29 квітня 2025 18:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи зміниться тариф на воду у травні 2025 року для одеситів
Кран з водою. Фото ілюстартивне: aqua360
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Змінювати вартість постачання для одеситів у травні 2025 року, попри чутки, поки не збираються. Однак ціни на цю комунальну послугу для бізнесу та для побутових споживачів  є різною.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у травні 2025-го.

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Вартість води для бізнесу

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у травні залишиться на тому ж рівні, що й у квітні:

На централізоване водопостачання:

  • споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

  • споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для населення

Вартість води для населення у квітні також не зміниться та буде застосовуватися на тому ж рівні:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Хто регулює ціни

Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак в окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на обслуговування будинків. А також про те чи зміниться вартість світла у травні.

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