Скільки одесити платитимуть за УБПТ у травні 2025 року

Гроші і платіжка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тариф на УБПТ (утримання будинків та прибудинкових територій) у травні 2025-го для одеситів не зміниться. Однак вартість обслуговування може відрізнятися в залежності від керуючої компанії.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували скільки одесити платитимуть за УБПТ у травні.

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Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки трохи вище і стартують одразу від 5 гривень за кв.м.

Які послуги входять до тарифу УБПТ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій та Типового договору про надання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій" до тарифу УБПТ входить 26 різних послуг. Серед них:

прибирання прибудинкової території;

прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;

прибирання сходових клітин;

технічне обслуговування ліфтів;

енергопостачання ліфтів;

ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об’єктів благоустрою;

обслуговування систем диспетчеризації;

обслуговування систем централізованого опалення, водовідведення, зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій;

обслуговування побутових електроплит;

обслуговування димовентиляційних каналів;

освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води;

поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою;

полив дворових клумб та газонів;

дезінфекція та дератизація;

планові огляди двічі на рік — перед початком від опалювального сезону та після його закінчення;

підготовка до осінньо-зимового періоду;

очищення дворових туалетів та приямків;

очищення не каналізаційних люків;

експлуатація номерних знаків;

техобслуговування протипожежних систем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість газу в Одесі.