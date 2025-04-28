Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Як зміняться тарифи на обслуговування одеських будинків із травня arrow

Як зміняться тарифи на обслуговування одеських будинків із травня

28 квітня 2025 18:24
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки одесити платитимуть за УБПТ у травні 2025 року
Гроші і платіжка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Тариф на УБПТ (утримання будинків та прибудинкових територій) у травні 2025-го для одеситів не зміниться. Однак вартість обслуговування може відрізнятися в залежності від керуючої компанії.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували скільки одесити платитимуть за УБПТ у травні.

Реклама
Читайте також:

Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі  ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки трохи вище і стартують одразу від 5 гривень за кв.м. 

Які послуги входять до тарифу УБПТ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій та Типового договору про надання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій" до тарифу УБПТ входить 26 різних послуг. Серед них:

  • прибирання прибудинкової території;
  • прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;
  • прибирання сходових клітин;
  • технічне обслуговування ліфтів;
  • енергопостачання ліфтів;
  • ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об’єктів благоустрою;
  • обслуговування систем диспетчеризації;
  • обслуговування систем централізованого опалення, водовідведення, зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій;
  • обслуговування побутових електроплит;
  • обслуговування димовентиляційних каналів;
  • освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води;
  • поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою;
  • полив дворових клумб та газонів;
  • дезінфекція та дератизація;
  • планові огляди двічі на рік — перед початком від опалювального сезону та після його закінчення;
  • підготовка до осінньо-зимового періоду;
  • очищення дворових туалетів та приямків;
  • очищення не каналізаційних люків;
  • експлуатація номерних знаків;
  • техобслуговування протипожежних систем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість газу в Одесі.

комунальні послуги Одеса гроші Новини Одеси оплата
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама