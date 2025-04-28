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Как изменятся тарифы на обслуживание одесских домов с мая

28 апреля 2025 18:24
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько одесситы будут платить за УБПТ в мае 2025 года
Деньги и платежка и платежка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Тариф на СДПТ (содержание домов и придомовых территорий) в мае 2025-го для одесситов не изменится. Однако стоимость обслуживания может отличаться в зависимости от управляющей компании.

Журналисты Новини.LIVE выясняли сколько одесситы будут платить за СДПТ в мае.

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Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки немного выше и стартуют сразу от 5 гривен за кв.м.

Какие услуги входят в тариф СДПТ

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий" в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:

  • уборка придомовой территории;
  • уборка подвалов, технических этажей и кровли;
  • уборка лестничных клеток;
  • техническое обслуживание лифтов;
  • энергоснабжение лифтов;
  • ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;
  • обслуживание систем диспетчеризации;
  • обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации, несущих и защитных конструкций;
  • обслуживание бытовых электроплит;
  • обслуживание дымовентиляционных каналов;
  • освещение мест общего пользования, подвалов и подкачки воды;
  • текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;
  • полив дворовых клумб и газонов;
  • дезинфекция и дератизация;
  • плановые осмотры дважды в год - перед началом отопительного сезона и после его окончания;
  • подготовка к осенне-зимнему периоду;
  • очистка дворовых туалетов и приямков;
  • очистка не канализационных люков;
  • эксплуатация номерных знаков;
  • техобслуживание противопожарных систем.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости газа в Одессе.

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