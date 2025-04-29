Изменится ли тариф на воду в мае 2025 года для одесситов

Тарифы на воду — что изменится для одесситов с 1 мая
Изменять стоимость поставки для одесситов в мае 2025 года, несмотря на слухи, пока не собираются. Однако цены на эту коммунальную услугу для бизнеса и для бытовых потребителей отличаются.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в мае 2025-го.
Стоимость воды для бизнеса
Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в мае останется на том же уровне, что и в апреле.
На централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
На централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Стоимость воды для населения
Стоимость воды для населения в мае также не изменится и останется на том же уровне:
- на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- на централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Кто регулирует цены
Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на обслуживание домов. А также о том, изменится ли стоимость света в мае.
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