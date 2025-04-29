Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тарифы на воду — что изменится для одесситов с 1 мая arrow

Тарифы на воду — что изменится для одесситов с 1 мая

29 апреля 2025 18:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Изменится ли тариф на воду в мае 2025 года для одесситов
Кран с водой. Фото иллюстартивное: aqua360
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Изменять стоимость поставки для одесситов в мае 2025 года, несмотря на слухи, пока не собираются. Однако цены на эту коммунальную услугу для бизнеса и для бытовых потребителей отличаются.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в мае 2025-го.

Реклама
Читайте также:

Стоимость воды для бизнеса

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в мае останется на том же уровне, что и в апреле.

На централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Стоимость воды для населения

Стоимость воды для населения в мае также не изменится и останется на том же уровне:

  • на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • на централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Кто регулирует цены

Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на обслуживание домов. А также о том, изменится ли стоимость света в мае.

коммунальные услуги Одесса деньги водоснабжение Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама