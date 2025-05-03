Відключення води в Одесі 3 травня — адреси без водопостачання

Одеса без води — хто залишився без постачання сьогодні
Сьогодні, 3 травня, в Одесі частина будинків залишилася без водопостачання до 18:00. Причина — планові та аварійні ремонтні роботи на водопровідних мережах. Воду комунальники обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. Проте упродовж дня можливі й нові відключення.
Про це у суботу, 3 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Балківська
- вул. Скидановська
- Скидановський узвіз
- вул. Олексія Вадатурського
- вул. Академіка Філатова
- вул. Євгена Чикаленка
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні жителі Одеси зіткнулися з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Також ми писали про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у травні.
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