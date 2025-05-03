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Одеса без води — хто залишився без постачання сьогодні

3 травня 2025 12:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 3 травня — адреси без водопостачання
Чоловік набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 3 травня, в Одесі частина будинків залишилася без водопостачання до 18:00. Причина — планові та аварійні ремонтні роботи на водопровідних мережах. Воду комунальники обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. Проте упродовж дня можливі й нові відключення.

Про це у суботу, 3 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Балківська
  • вул. Скидановська
  • Скидановський узвіз 
  • вул. Олексія Вадатурського
  • вул. Академіка Філатова 
  • вул. Євгена Чикаленка

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні жителі Одеси зіткнулися з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Також ми писали про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у травні.

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