Відключення води в Одесі 3 травня — адреси без водопостачання

Чоловік набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 травня, в Одесі частина будинків залишилася без водопостачання до 18:00. Причина — планові та аварійні ремонтні роботи на водопровідних мережах. Воду комунальники обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. Проте упродовж дня можливі й нові відключення.

Про це у суботу, 3 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Балківська

вул. Скидановська

Скидановський узвіз

вул. Олексія Вадатурського

вул. Академіка Філатова

вул. Євгена Чикаленка

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні жителі Одеси зіткнулися з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Також ми писали про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у травні.