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В Одесі масштабні відключення води — у чому причина

27 квітня 2025 13:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Аварійні відключення води в Одесі 27 квітня: повний список
Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 27 квітня, через аварійні ситуації тимчасово відключили водопостачання на декількох вулицях Одеси. Ремонтні роботи триватимуть до 20:00. Воду комунальники обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. Проте упродовж дня можливі й нові відключення.

Про це у неділю, 27 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

В Одесі масштабні відключення води — в чому причина - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Балківська, 50-56
  • вул. Розкідайлівська, 63-67
  • вул. Середньофонтанська, 12а
  • вул. Люстдорфська дорога (Дитяча залізнична лікарня та гуртожиток залізничників)
  • вул. Транспортна, 7-11
  • вул. Інглезі (частково)
  • вул. Варненська (частково)
  • вул. Євгена Танцюри (частково)
  • вул. Михайла Комарова (частково)

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачані графіки відключення світла. Також ми повідомляли, скільки платитимуть одесити за газ у травні.

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