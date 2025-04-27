Аварійні відключення води в Одесі 27 квітня: повний список

Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 27 квітня, через аварійні ситуації тимчасово відключили водопостачання на декількох вулицях Одеси. Ремонтні роботи триватимуть до 20:00. Воду комунальники обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. Проте упродовж дня можливі й нові відключення.



Про це у неділю, 27 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

вул. Балківська, 50-56

вул. Розкідайлівська, 63-67

вул. Середньофонтанська, 12а

вул. Люстдорфська дорога (Дитяча залізнична лікарня та гуртожиток залізничників)

вул. Транспортна, 7-11

вул. Інглезі (частково)

вул. Варненська (частково)

вул. Євгена Танцюри (частково)

вул. Михайла Комарова (частково)

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачані графіки відключення світла. Також ми повідомляли, скільки платитимуть одесити за газ у травні.