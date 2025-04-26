Відключення світла Одеса 27 квітня – графіки

Будинок зі світлом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують ремонтувати енергооб’єкти, які постраждали від останніх російських атак. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити стабільне постачання електроенергії по всій Україні. Проте 27 квітня мешканці Одеси та області можуть поки не хвилюватися: графіки відключень для населення не запроваджені.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали про те, як Україна з Південною Кореєю будуватиме одеську ТЕЦ. Також ми повідомляли, скільки платитимуть одесити за електроенергію у травні.