Отключение света Одесса 27 апреля - графики

Графики отключений — энергоситуация в Одессе на завтра
Энергетики продолжают ремонтировать энергообъекты, пострадавшие от последних российских атак. Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить стабильные поставки электроэнергии по всей Украине. Однако 27 апреля жители Одессы и области могут пока не волноваться: графики отключений для населения не введены.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.
Как узнать время возобновления подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы писали о том, как Украина с Южной Кореей будет строить одесскую ТЭЦ. Также мы сообщали, сколько будут платить одесситы за электроэнергию в мае.
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