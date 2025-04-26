Отключение света Одесса 27 апреля - графики

Дом со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают ремонтировать энергообъекты, пострадавшие от последних российских атак. Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить стабильные поставки электроэнергии по всей Украине. Однако 27 апреля жители Одессы и области могут пока не волноваться: графики отключений для населения не введены.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, как Украина с Южной Кореей будет строить одесскую ТЭЦ. Также мы сообщали, сколько будут платить одесситы за электроэнергию в мае.