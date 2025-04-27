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В Одессе масштабные отключения воды — в чем причина

27 апреля 2025 13:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Аварийные отключения воды в Одессе 27 апреля: полный список аварийных отключений
Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 27 апреля, из-за аварийных ситуаций временно отключили водоснабжение на нескольких улицах Одессы. Ремонтные работы продлятся до 20:00. Воду коммунальщики обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий. Однако в течение дня возможны и новые отключения.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

В Одесі масштабні відключення води — в чому причина - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Балковская, 50-56
  • Раскидайловская, 63-67
  • Среднефонтанская, 12а
  • ул. Люстдорфская дорога (Детская железнодорожная больница и общежитие железнодорожников)
  • ул. Транспортная, 7-11
  • ул. Инглези (частично)
  • ул. Варненская (частично)
  • ул. Евгения Танцюры (частично)
  • Михаила Комарова (частично)

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

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Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не предусмотрены графики отключения света. Также мы сообщали, сколько будут платить одесситы за газ в мае.

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