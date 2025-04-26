Відключення води в Одесі 26 квітня 2025 — адреси та час

Відключення водопостачання в Одесі — хто залишився без води
Сьогодні, 26 квітня, в Одесі через аварійні ситуації на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Технічні роботи триватимуть до 18:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі нові відключення.
Про це у суботу, 26 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Італійська, 63–73
- вул. Велика Арнаутська, 19–47
- вул. Олександра Станкова, 2–11
- вул. Гімназична, 1, 12
- вул. Канатна, 60–70
- вул. Мала Арнаутська, 20, 48
- вул. Осіпова, 42–45
Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачані графіки відключення світла. Також ми повідомляли, скільки платитимуть одесити за електроенергію у травні.
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