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Отключение водоснабжения в Одессе — кто остался без воды

26 апреля 2025 14:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 26 апреля 2025 года - адреса и время
Бутылка наполняется водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 26 апреля, в Одессе из-за аварийных ситуаций на сетях водоснабжения временно отключили воду на нескольких улицах. Технические работы продлятся до 18:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ, а также в течение дня возможны новые отключения.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Відключення водопостачання в Одесі — хто залишився без води - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Итальянская, 63-73
  • ул. Большая Арнаутская, 19-47
  • ул. Александра Станкова, 2-11
  • ул. Гимназическая, 1, 12
  • ул. Канатная, 60-70
  • ул. Малая Арнаутская, 20, 48
  • ул. Осипова, 42-45

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

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Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не предусмотрены графики отключения света. Также мы сообщали, сколько будут платить одесситы за электроэнергию в мае.

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