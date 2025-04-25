Графіки відключень світла в Одесі на завтра, 25 квітня, від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 26 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Реклама

Читайте також:

Споживання електроенергії не змінилося

Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 25 квітня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня — у четвер.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, з яких причин деякі вулиці сьогодні були знеструмлені.