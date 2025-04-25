Графики отключений света в Одессе на завтра, 25 апреля, от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений в Одессе — чего ожидать одесситам завтра
Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 26 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии не изменилось
Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день — в четверг.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, по каким причинам некоторые улицы сегодня были обесточены.
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