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Графики отключений в Одессе — чего ожидать одесситам завтра

25 апреля 2025 20:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Графики отключений света в Одессе на завтра, 25 апреля, от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 26 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии не изменилось

Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день — в четверг.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, по каким причинам некоторые улицы сегодня были обесточены.

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