Відключення світла в Одесі сьогодні - ДТЕК повідомив адреси і коли відновлять

В Одесі відключать сьогодні світло — кого торкнеться
Сьогодні , 25 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 17:00, залежно від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- пров. 2-4й Деревообробний, 1-91,
- Промислова, 129-195,
- пров. Промисловий, 1-38.
Роботи до 14.00
Південний РЕМ:
- Інглезі, 12-18,
- Космонавтів, 38-68,
- Є.Танцюри, 1-23,
- Варненська, 12а,б,
- І. та Ю. Лип, 23-41.
Роботи до 16.00
- Алмазна, 2-34,
- Максишка, 6-24,
- Рибальська, 22-69,
- Є.Чикаленка, 32-37,
- пров. Вишневий, 2-22, пров. Косий, 3.
Роботи до 17.00
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про ремонт одеської теплоелектроцентралі.
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