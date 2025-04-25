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В Одесі відключать сьогодні світло — кого торкнеться

25 квітня 2025 09:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні - ДТЕК повідомив адреси і коли відновлять
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: Переяславська ОТГ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні , 25 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 17:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • пров. 2-4й Деревообробний, 1-91,
  • Промислова, 129-195,
  • пров. Промисловий, 1-38. 

Роботи до 14.00

Південний РЕМ:

  • Інглезі, 12-18,
  • Космонавтів, 38-68,
  • Є.Танцюри, 1-23,
  • Варненська, 12а,б,
  • І. та Ю. Лип, 23-41. 

Роботи до 16.00

  • Алмазна, 2-34,
  • Максишка, 6-24,
  • Рибальська, 22-69,
  • Є.Чикаленка, 32-37,
  • пров. Вишневий, 2-22, пров. Косий, 3. 

Роботи до 17.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про ремонт одеської теплоелектроцентралі.

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