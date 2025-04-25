Відключення світла в Одесі сьогодні - ДТЕК повідомив адреси і коли відновлять

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: Переяславська ОТГ

Сьогодні , 25 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 17:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

пров. 2-4й Деревообробний, 1-91,

Промислова, 129-195,

пров. Промисловий, 1-38.

Роботи до 14.00

Південний РЕМ:

Інглезі, 12-18,

Космонавтів, 38-68,

Є.Танцюри, 1-23,

Варненська, 12а,б,

І. та Ю. Лип, 23-41.

Роботи до 16.00

Алмазна, 2-34,

Максишка, 6-24,

Рибальська, 22-69,

Є.Чикаленка, 32-37,

пров. Вишневий, 2-22, пров. Косий, 3.

Роботи до 17.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про ремонт одеської теплоелектроцентралі.