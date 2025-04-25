Отключение света в Одессе сегодня - ДТЭК сообщил адреса и когда восстановят

В Одессе отключат сегодня свет — кого коснется
Сегодня, 25 апреля в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 17:00, в зависимости от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Северный РЭС:
- переулок 2-4й Деревообрабатывающий, 1-91,
- Промышленная, 129-195,
- переулок Промышленный, 1-38.
Работы до 14.00
Южный РЭС:
- Инглези, 12-18,
- Космонавтов, 38-68,
- Е.Танцюры, 1-23,
- Варненская, 12а,б,
- И. и Ю. Лип, 23-41.
Работы до 16.00
- Алмазная, 2-34,
- Максишка, 6-24,
- Рыбальская, 22-69,
- Е.Чикаленко, 32-37,
- переулок Вишневый, 2-22, переулок Косой, 3.
Работы до 17.00
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о ремонте одесской теплоэлектроцентрали.
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