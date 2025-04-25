Отключение света в Одессе сегодня - ДТЭК сообщил адреса и когда восстановят

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: Переяславская ОТГ

Сегодня, 25 апреля в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 17:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

переулок 2-4й Деревообрабатывающий, 1-91,

Промышленная, 129-195,

переулок Промышленный, 1-38.

Работы до 14.00

Южный РЭС:

Инглези, 12-18,

Космонавтов, 38-68,

Е.Танцюры, 1-23,

Варненская, 12а,б,

И. и Ю. Лип, 23-41.

Работы до 16.00

Алмазная, 2-34,

Максишка, 6-24,

Рыбальская, 22-69,

Е.Чикаленко, 32-37,

переулок Вишневый, 2-22, переулок Косой, 3.

Работы до 17.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о ремонте одесской теплоэлектроцентрали.