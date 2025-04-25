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В Одессе отключат сегодня свет — кого коснется

25 апреля 2025 09:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе сегодня - ДТЭК сообщил адреса и когда восстановят
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: Переяславская ОТГ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 25 апреля в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 17:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • переулок 2-4й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • Промышленная, 129-195,
  • переулок Промышленный, 1-38.

Работы до 14.00

Южный РЭС:

  • Инглези, 12-18,
  • Космонавтов, 38-68,
  • Е.Танцюры, 1-23,
  • Варненская, 12а,б,
  • И. и Ю. Лип, 23-41.

Работы до 16.00

  • Алмазная, 2-34,
  • Максишка, 6-24,
  • Рыбальская, 22-69,
  • Е.Чикаленко, 32-37,
  • переулок Вишневый, 2-22, переулок Косой, 3.

Работы до 17.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о ремонте одесской теплоэлектроцентрали.

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