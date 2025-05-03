Отключение воды в Одессе 3 мая - адреса без водоснабжения

Одесса без воды — кто остался без снабжения сегодня
Сегодня, 3 мая, в Одессе часть домов осталась без водоснабжения до 18:00. Причина — плановые и аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях. Воду коммунальщики обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий. Однако в течение дня возможны и новые отключения.
Об этом в субботу, 3 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Балковская
- ул. Скидановская
- Скидановский спуск
- ул. Алексея Вадатурского
- ул. Академика Филатова
- ул. Евгения Чикаленко
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня жители Одессы столкнулись с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Также мы писали о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в мае.
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