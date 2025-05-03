Отключение воды в Одессе 3 мая - адреса без водоснабжения

Мужчина набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 3 мая, в Одессе часть домов осталась без водоснабжения до 18:00. Причина — плановые и аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях. Воду коммунальщики обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий. Однако в течение дня возможны и новые отключения.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Скидановская

Скидановский спуск

ул. Алексея Вадатурского

ул. Академика Филатова

ул. Евгения Чикаленко

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня жители Одессы столкнулись с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Также мы писали о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в мае.