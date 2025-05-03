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Одесса без воды — кто остался без снабжения сегодня

3 мая 2025 12:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 3 мая - адреса без водоснабжения
Мужчина набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 мая, в Одессе часть домов осталась без водоснабжения до 18:00. Причина — плановые и аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях. Воду коммунальщики обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий. Однако в течение дня возможны и новые отключения.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Балковская
  • ул. Скидановская
  • Скидановский спуск
  • ул. Алексея Вадатурского
  • ул. Академика Филатова
  • ул. Евгения Чикаленко

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня жители Одессы столкнулись с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Также мы писали о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в мае.

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